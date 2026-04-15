Prohens celebra el tercer aniversario de la Federación de Asociaciones y Actividades Náuticas para el Medio Ambiente - CAIB

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido este viernes a una reunión con motivo del tercer aniversario de la Federación de Asociaciones y Actividades Náuticas para el Medio Ambiente (Fanmed).

En el encuentro han participado el presidente de la federación, Gabriel Dols y otros representantes del sector náutico de Baleares.

También han estado presentes el director general de Transporte Marítimo, Toni Mercant, y el gerente de PortsIb, Kiko Villalonga.