Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, clausurará este miércoles la presentación del programa 'La nostra mar. Defensant la Mediterrània'.

El acto, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 13.25 horas en la sala de conferencia del Estadio Mallorca Son Moix, en Palma.

A la presentación de esta iniciativa de la Fundación Real Mallorca también asistirán la directora general de Gestión de Medio Ambiente Natural y Forestal del Govern, Ana Torres; el presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg, y el director ejecutivo corporativo del club, Alfonso Díaz.

La presentación del programa concluirá con la intervención de la presidenta del Govern.