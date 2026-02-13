Prohens clausurará este sábado el Congreso Educa Illes 2026

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, clausurará el Congreso Educa Illes 2026, organizado por los colegios diocesanos de Mallorca y Menorca, y centrado en el principio 'Educar con sentido, actuar con evidencia'.

Al llegar al acto, que se celebra en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca a las 13.00 horas, la presidenta será recibida por el director general del Congreso, Andreu Mir, y el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.