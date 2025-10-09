Prohens clausurará este viernes en la celebración del 15º aniversario del Hospital Son Espases

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la clausura de la jornada con motivo de la celebración del 15º aniversario del Hospital Universitario Son Espases.

En el acto, que tendrá lugar a las 13.30 horas en Son Espases, estarán presentes la consellera de Salud, Manuela García; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la directora gerente del Hospital, Cristina Granados, entre otras autoridades.

Durante el acto se proyectará el vídeo 'Quince años, quince historias: profesionales', y la líder del Ejecutivo balear clausurará la jornada.