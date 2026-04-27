Prohens coloca la primera piedra de la ampliación del colegio Fra Joan Ballester de Campos

Acto de colocación de la primera piedra de la ampliación del colegio Fra Joan Ballester de Campos - CAIB

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, acompañada del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha participado en el acto de cologación de la primera piedra del proyecto de ampliación del colegio Fra Joan Ballester de Campos.

En el acto han participado también el obispo de Mallorca y presidente de la Fundación Diocesana Ramon Llull, Sebastià Taltavull, y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, así como el director del colegio, Francisco Cuesta, y el arquitecto del proyecto de ampliación, Ignacio Sáenz.

Al inicio del acto ha tenido lugar la firma del acta de colocación de la primera piedra y, después, el arquitecto ha explicado el proyecto de ampliación del centro educativo.

Cabe recordar que el Govern declaró de interés autonómico la ampliación y reforma de este centro. Prohens ha recordado que esto ha sido posible gracias a la modificación legislativa para que los colegios concertados también puedan ser declaradas de interés autonómico.

La presidenta del Govern ha puesto en valor la labor del colegio Fra Joan Ballester de Campos, el centro en el que ella estudió, destacando su carácter familiar y proximidad. "Un colegio arraigado y en constante evolución", ha agregado.