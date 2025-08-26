Prohens colocará este miércoles la primera piedra del nuevo CEIP Es Faralló, en Santa Eulària des Riu

IBIZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, colocará este miércoles la primera piedra del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Es Faralló, en Santa Eulària des Riu.
Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios, la presidenta Prohens colocará este miércoles, a las 10.00 horas, la primera piedra del nuevo CEIP Es Faralló, en Santa Eulària des Riu, junto con el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.
Al acto asistirán también el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí; la alcaldesa de Santa Eulària des Riu, María del Carmen Ferrer; y el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, entre otros.