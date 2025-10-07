Prohens se compromete con el sector lechero y dice que el "engaño" de Agama "no quedará impune"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado este martes que "el engaño a la Administración para la declaración como proyecto estratégico condicionado al mantenimiento de un símbolo de la industria alimentaria como era Agama, que no se ha cumplido y no quedará impune".

Así se ha pronunciado en la primera jornada del Debate de Política General en el Parlament, durante el cual ha trasladado su apoyo al sector lechero de Baleares y para el cual ya se están buscando alternativas.

En materia agrícola, la líder del Ejecutivo autonómico ha anunciado que en los próximos días saldrá a exposición pública la futura Ley Agraria.

"Una ley de consenso con el sector, una ley que trata el sector primario como un sector adulto, capaz de generar rentabilidad, que hace hincapié en la circularidad y que genera un marco para la venta directa, dando nuevamente apoyo al producto local y reforzando la soberanía alimentaria. Una ley hecha por los campesinos y ganaderos de aquí", ha señalado.

En materia de lucha contra el cambio climático, Prohens ha asegurado que seguirán avanzando hacia la transición energética y en una implantación "razonable y ordenada" de las renovables.

De hecho, ha recordado que en el decreto ley que no prosperó la pasada semana, "se daba un paso valiente con la suspensión de dos de las tres vías de tramitación de renovables, una moratoria de facto, como herramienta para la zonificación ordenada de instalaciones".

Ha apuntado que no se renuncia al objetivo de esta implantación ordenada, por lo que próximamente se podrá presentar el Atlas Energético, que identifica todas las cubiertas para el desarrollo de la energía fotovoltaica para poder seguir avanzando en la transición energética sin necesidad de más consumo de territorio.