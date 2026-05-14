Prohens condena la agresión sexual sufrida por una paciente de Can Misses y le ofrece apoyo psicológico

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado la agresión sexual sufrida por una paciente del Hospital Can Misses (Eivissa) y ha ofrecido apoyo psicológico a la víctima.

"Condenamos rotundamente la agresión sexual ocurrida en el Hospital Can Misses. Todo nuestro apoyo y calidez a la víctima y a su familia y entorno, para quienes mantenemos activados todos los recursos y apoyo psicológico", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Prohens también ha agradecido la labor de todos los profesionales que han intervenido, la rápida activación del protocolo de seguridad y la coordinación inmediata con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La Policía Nacional ha asumido la investigación de los hechos y ha detenido a un hombre como supuesto autor de la agresión sexual sufrida por la paciente.