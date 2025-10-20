La presidenta Prohens y el conseller Vera entregan los Premios al Esfuerzo y al Rendimiento Académico a 538 alumnos de Mallorca - CAIB

Se han premiado alumnos de ESO, bachillerato, ESPA y formación profesional

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, han entregado los Premios al Esfuerzo y al Rendimiento Académico a 538 alumnos de Mallorca.

En una nota de prensa, el Govern ha informado que la presidenta Prohens y el conseller Vera han presidido el acto de entrega de los Premios al Esfuerzo y al Rendimiento Académico correspondientes al curso 2024-2025, que ha tenido lugar en el Palau de Congressos de Palma en una jornada que ha reconocido públicamente el compromiso con el aprendizaje y la superación de 538 alumnos de Mallorca, entre los cuales se encuentran estudiantes de ESO, bachillerato, formación profesional y enseñanzas para personas adulta.

El acto ha reunido a alumnos galardonados por su rendimiento académico excelente y su esfuerzo personal que, en presencia de sus familias, docentes y representantes institucionales, han recibido los diplomas en un acto institucional de reconocimiento. La ceremonia dedicada al alumnado de educación primaria se celebrará el viernes 27 de octubre en el Conservatorio de Palma.

Este año, ocho alumnos han sido distinguidos con doble reconocimiento por haber obtenido tanto el premio al esfuerzo como el de rendimiento académico excelente. Estos alumnos son: Ramón Prieto Sola, Martí Riera Gili, Emma Zurita Rigo, Ainhoa Santibáñez Guardia, Carla Gil Marín, Arina Zhukova Silvankova, Gemma Martín Rullàn y Mohamed Koubai Koubai.

El acto ha contado con una destacada participación artística a cargo de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, quienes interpretaron una obra de Johannes Brahms con las actuaciones de Pablo García al piano, Lluc Cladera al violonchelo y Xavier Mercadal al clarinete. La alumna Natalia Lara Coronado fue la encargada de pronunciar unas palabras en nombre de todos los galardonados, ofreciendo un discurso emotivo que puso en valor la constancia y la dedicación del alumnado.

Los actos de entrega de los premios continuarán las próximas semanas en el resto de las islas, con convocatorias previstas en Ibiza el miércoles 13 de noviembre y en Menorca el lunes 18 de noviembre, donde también se reconocerá al alumnado de todas las etapas educativas.