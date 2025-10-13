Prohens cree que el crecimiento demográfico no se solucionará "en una legislatura o solo desde una opción política"

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que el crecimiento demográfico que experimenta Baleares no se solucionará "en una legislatura o solo desde una opción política".

Así se ha expresado este lunes durante su intervención en el Foro Económico 'Visión empresarial. Estrategia y futuro' organizado por el Banco Santander y el diario 'Última Hora' en Can Prunera (Sóller).

Prohens, durante la clausura del evento, ha celebrado que Baleares sea "una tierra dinámica económicamente", haya "pulverizado los récords" de cotizantes o sea la comunidad autónoma con más contratos indefinidos.

También ha destacado la previsión de crecimiento económico del 3,2%, "superior al conjunto de España y el doble que Europa" y que previsiblemente se mantendrá de cara al año que viene.

"Hay que aprovechar este impulso y nuestra posición privilegiada para ser la vanguardia del Mediterráneo en muchos temas, para que nuestras islas sean un referente del turismo sostenible, un polo de atracción de talento e inversión que nos permita avanzar hacia la reindustrialización de nuestra economía", ha apuntado la presidenta autonómica.

Estas cuestiones, ha subrayado, están marcados por "un reto que lo engloba todo, el crecimiento demográfico" que experimenta Baleares. "Hay una España que se vacía, pero es hora de levantar la voz y decir que hay una España que se llena, que crece cada año y cada vez más rápido", ha advertido.

Ese crecimiento, ha sostenido, implica unos servicios públicos "tensionados" y una infrafinanciación "que se tiene que corregir".

"El crecimiento demográfico lo tenemos que abordar entre todos, no se soluciona con una ley o con un decreto ley. No se soluciona tampoco en una legislatura, solo desde una opción política o solo desde la parte pública", ha considerado.

Prohens ha señalado que el reto del crecimiento demográfico debería abordarse desde tres ejes. El primero, la puesta en marcha de medidas que permitan paliar los efectos de la sobrepoblación que ya soporta el archipiélago como "la emergencia habitacional, la insuficiencia de recursos públicos y la necesidad de unas infraestructuras como hace décadas que no se hace".

El segundo, un cambio en el modelo económico que se centre en el "crecimiento en valor y no en volumen" y que se base en "la sostenibilidad, la innovación y el bienestar para todos".

"De nada nos sirve presumir de datos de crecimiento si no se traducen en un bienestar para todos los ciudadanos y más y mejores servicios públicos", ha aseverado.

El tercer eje, ha concluido Prohens, debería ser la reivindicación de la idiosincrasia de Baleares como "un territorio frágil, finito y limitado", así como de su cultura, su patrimonio y los valores occidentales.