Prohens critica el "feminismo de hipocresía" del PSOE tras las denuncias contra el presidente de la Diputación de Lugo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en declaraciones a los medios - CAIB

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cargado contra el PSOE por "tratar de ocultar" denuncias por supuesto acoso sexual contra altos cargos lo que, a su parecer, demuestra su "feminismo de hipocresía".

"Pasa del 'hermana yo sí te creo' a 'calladita estás más guapa'", ha dicho la líder del Ejecutivo este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas y tras ser preguntada por la denuncia anónima contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

Además, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hablar de denuncias por acoso laboral y no sexual en el Congreso y, en consecuencia, "hacer de la mentira su forma de gobernar". "Convendría que el presidente del Gobierno se lo aprendiera, porque las palabras importan mucho", ha zanjado.