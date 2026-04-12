Prohens critica la "irresponsable" regularización de migrantes tras el dictamen del Consejo de Estado

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha criticado nuevamente el proceso de regularización de inmigrantes en España que, a su entender, es "irresponsable" y contribuirá a "un nuevo efecto llamada".

"Lo dice el Consejo de Estado, lo dice la Comisión Europea... Todo el mundo cuestiona la irresponsable regularización masiva de PSOE y Podemos", ha subrayado en un mensaje en la red social X este domingo, tras el reciente dictamen del Consejo de Estado sobre este proceso.

Para Prohens, la regularización "premia" la entrada irregular, no comprueba los antecedentes penales, "alimenta a las mafias" e "ignora" la capacidad y crecimiento poblacional de Baleares.

"Como toda Europa, reclamamos y defendemos una inmigración legal, ordenada y con garantías de seguridad", ha concluido.