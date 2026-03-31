Prohens defiende que aprobará las medidas anticrisis solo un mes después y acusa al PSIB de hacer "espectáculo"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado que el Consell de Govern aprobará este miércoles el decreto ley con medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, un mes después de inicio de la guerra y fruto del diálogo con los sectores.

Así lo ha subrayado Prohens en el pleno de este martes, en el que ha acusado a los socialistas de hacer "espectáculo" con las críticas por su viaje a República Dominicana y Punta Cana, en concreto, dejando una toalla y una crema de sol en su escaño hace dos plenos.