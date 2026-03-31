El PSIB apoyará el decreto ley del Govern para paliar el impacto de la guerra en Irán pero reclama más medidas sociales

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB apoyará previsiblemente el decreto ley de medidas para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio, aunque ha reclamado que incorpore ayudas sociales directas.

Lo ha afirmado este martes el portavoz socialista, Iago Negueruela, en declaraciones a los medios en el Parlament, en las que ha informado que el Govern ha facilitado el decreto ley al PSIB.

En este sentido, el socialista ha agradecido el talante del vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, por "haber podido discutir durante estos días aspectos técnicos".

Según Negueruela, el decreto incluye ayudas al sector agrario, pesquero, transportes y distribución, entre otros. También incorpora deducciones por el incremento de las hipotecas variables, así como la actualización de los sueldos de los funcionarios públicos.

"El Partido Socialista ve cumplida una parte de sus expectativas, toda la parte económica y las deducciones y el apoyo a autónomos y el apoyo a transportistas, pero se reunirá con los sectores y reclamará mejoras en todo caso en la parte social", ha apuntado.