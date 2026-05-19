Prohens defiende las ayudas en cooperación internacional para mejorar la gestión de los flujos migratorios

Archivo - La presidenta del Govern de las Islas Baleares, Marga Prohens, en un pleno - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido las ayudas en cooperación internacional como una herramienta humanitaria y para la gestión de los flujos migratorios.

Prohens ha reiterado su posición sobre estas ayudas en la sesión de control al Govern al ser preguntada por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha rechazado estos programas al considerar que el presupuesto de la Comunidad Autónoma tiene que ir destinado a políticas para los ciudadanos de Baleares.

"Cerca de cuatro millones de euros que el Govern regaló en 2025 mientras aquí hay familias que no llegan a final de mes o jóvenes que no pueden emanciparse", ha criticado Cañadas.

De su lado, la presidenta ha remarcado que las ayudas en cooperación permiten actuar en origen en países que son emisores de inmigración.

Igualmente, ha subrayado que el Govern cumple con los acuerdos pactados con los de Santiago Abascal y que no hará programas de cooperación con países que no quieran colaborar en la gestión de flujos migratorios hacia Baleares.