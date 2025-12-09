Prohens defiende ante la Comisión Europea la necesidad de descentralizar los fondos de cohesión

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante una reunión con el presidente de la Generalitat de Catalunya, en el Consolat de Mar, a 14 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido ante la Comisión Europea (CE) la necesidad de descentralizar los fondos de cohesión para evitar "marginar a las regiones".

Así se lo ha trasladado al vicepresidente y comisario de Reformas y Cohesión de la CE, Raffaele Fitto, durante el encuentro que la tarde de este martes han mantenido en Bruselas para abordar cuestiones relativas a la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, que en la actualidad preside Baleares.

En la reunión también han participado el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, la vicepresienta de Occitania Nadie Pellefigue y el secretario general de la Eurorregión, Xavier Bernard.

Prohens, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, le ha trasladado al comisario europeo el rechazo compartido de las tres regiones a la centralización de los fondos de cohesión por parte de los Estados miembros.

Se trata, ha defendido la presidenta, de una medida que "margina a las regiones", que son las administraciones con competencias en determinadas materias y con conocimiento directo de la realidad y las necesidades del territorio.

En este sentido, Prohens le ha reclamado a Fitto que se reconozca a las comunidades autónomas y a las regiones como autoridades de gestión en el ámbito de sus competencias.

En cuanto a las particularidades de las islas que forman parte de la Eurorregión, la presidenta ha trasladado diversas reivindicaciones a los responsables europeos.

Entre ellas, la eliminación para los archipiélagos del límite de 150 kilómetros para poder participar en programas transfronterizos. "Un ejemplo es que, de los 455.000 euros de los que dispone la Eurorregión para un programa de restauración del litoral, Baleares no puede beneficiarse por este criterio", ha explicado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de una estrategia específica para las islas, diferenciada de la de las zonas costeras continentales, tal y como la Comisión Europea se comprometió a impulsar el pasado mes de abril.

Además, ha recordado que en los últimos meses el Govern ha reclamado un apartado específico para las islas en el futuro Pacto por el Mediterráneo que impulsa la CE, así como una cláusula que permita aplicar políticas diferenciadas Baleares.

Estas cuestiones, ha apuntado el Ejecutivo vienen recogidas en el dictamen sobre turismo sostenible que Prohens expondrá este miércoles en el Comité Europeo de las Regiones.