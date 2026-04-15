Prohens defiende la cooperación entre territorios como una herramienta "imprescindible" para prevenir las inundaciones

La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en la Jornada Eurorregional sobre Riesgos de Inundación. - CAIB

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido la cooperación entre territorios como una herramienta "imprescindible" para anticiparse a los riesgos de inundación.

Lo ha dicho durante su intervención en la Jornada Euroregional sobre Riesgos de Inundación que este miércoles ha reunido en Palma a representantes institucionales, expertos técnicos y académicos.

El encuentro, organizado en el marco de la Euroregión Pirineos Mediterráneo, ha buscado ofrecer un espacio para compartir conocimiento, alinear estrategias y avanzar en soluciones conjuntas ante el incremento de fenómenos meteorológicos extremos, ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en comunicado.

"Anticiparse a los fenómenos extremos es una obligación de las administraciones", ha subrayado Prohens, quien ha considerado que, en este contexto, la cooperación entre territorios "no es una opción sino una herramienta imprescindible para proteger a la ciudadanía".

La presidenta autonómica ha afirmado que Baleares está "plenamente comprometida con una gestión moderna del agua y del riesgo" que esté basada en el conocimiento, la innovación y la colaboración con otras regiones europeas "que comparten los mismos desafíos".

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha explicado que la gestión del riesgo de inundaciones "exige decisiones valientes, planificación rigurosa y una cooperación institucional constante".

"Proteger al territorio frente a los riesgos derivados del cambio climático es una prioridad irrenunciable y solo será posible desde la cooperación, la innovación y el trabajo coordinado entre administraciones", ha incidido.

EL FUNCIONAMIENTO DE INUNCAIB

El director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, ha aprovechado la oportunidad para explicar el funcionamiento y los objetivos de la Comisión para la Gestión Integrada del Riesgo de Inundación de Baleares (Inuncaib).

Este órgano, ha señalado, permite reforzar la coordinación institucional y mejorar la planificación, la prevención y la respuesta ante episodios de inundaciones, mediante el trabajo conjunto de las áreas de emergencias, recursos hídricos, innovación y tecnología, con una base científica y técnica sólida.

"Nos permite avanzar hacia una gestión más integrada y eficiente del riesgo de inundaciones, con una mejor capacidad de previsión y respuesta ante situaciones de emergencia", ha subrayado. También ha destacado la importancia de impulsar la sensorización y el monitoreo del territorio o la integración de datos meteorológicos e hidráulicos.

TRES BLOQUES TEMÁTICOS

La jornada se ha desarrollado a lo largo de toda la mañana en la Escuela de Hostelería de Baleares y ha estado estructurado en tres grandes bloques temáticos que han permitido abordar el riesgo de inundaciones desde una perspectiva integral.

En primer lugar, se ha analizado el conocimiento del riesgo y los instrumentos de planificación, con la participación de responsables técnicos de la Agencia Catalana del Agua, del Govern y expertos en ingeniería, que han aportado claves a partir de experiencias recientes como la dana de Valencia de 2024.

El segundo bloque se ha centrado en la sensibilización de los actores implicados y la gestión de las alertas, con la intervención de especialistas en previsión hidrológica y del ámbito académico, que han abordado la importancia de los sistemas de alerta temprana y la coordinación en situaciones de emergencia.

En este marco se ha presentado el proyecto europeo 'LocAll4Flood', orientado a mejorar la capacidad de respuesta ante episodios de inundación mediante herramientas innovadoras y cooperación territorial.

Finalmente, se ha abordado la reducción de vulnerabilidades con la exposición de estrategias y experiencias dirigidas a minimizar el impacto de las inundaciones sobre infraestructuras, territorio y población.

El encuentro ha contado con la participación de representantes del Govern, la Generalitat de Catalunya y la región de Occitania, así como de profesionales de la gestión de emergencias, el ámbito universitario y el sector técnico, consolidando un enfoque multidisciplinar clave para afrontar este reto.