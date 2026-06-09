Prohens defiende que empresas compren viviendas a precio tasado: "Los buitres no me gustan, ni en fondos ni en política"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido la enmienda incorporada a la ley ómnibus que permite que las personas jurídicas puedan adquirir viviendas de precio tasado, las más baratas de entre las protegidas.

Lo ha dicho al ser preguntada al respecto por parte del portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela, en el pleno del Parlament de este martes.

El socialista ha considerado que la medida va dirigida a beneficiar a los fondos buitre, a quienes a su parecer el Govern coloca por delante de las personas trabajadoras.

"Explíquele a un trabajador que una vivienda de precio tasado de 180.000 euros usted prefiere que la compre un fondo buitre", le ha afeado Negueruela.

"A mi los buitres no me gustan, ni cuando hacen fondos ni cuando hacen política", le ha replicado la presidenta autonómica, quien ha defendido la necesidad de la citada enmienda.

Lo que permite esta medida, ha dicho, es la posibilidad de que las viviendas de precio tasado, creadas a raíz de la conocida como ley carbonero, "ahora se puedan alquiler con las mismas condiciones que las viviendas de precio limitado", es decir, exigiendo un mínimo de cinco años de residencia legal.

"No hay vuelta de hoja, dejen de engañar", ha sentenciado la líder regional.