Prohens denuncia en el Senado el "trato de favor" al independentismo y pregunta "qué mensaje envía al resto de CCAA"

Remarca que donde se debe hablar de condonación de deuda y de financiación es el CPFF, "no en Waterloo"

PALMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, la 'popular' Marga Prohens, ha denunciado este jueves, en la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado, el "trato de favor" al independentismo catalán, y se ha preguntado "qué mensaje envía al resto de Comunidades que han defendido sus reivindicaciones por los cauces legales" y con "respeto a la Constitución".

De este modo, Prohens ha rechazado rotundamente una posible amnistía, así como una condonación de deuda o una negociación bilateral sobre financiación, elementos de una "subasta en la que se han convertido los votos para la investidura".

"En el foro en el que hay que hablar de una supuesta condonación de la deuda o del Fondo de Liquidez Autonómico es el de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en Waterloo", ha aseverado la presidenta, que ha hecho un discurso bilingüe en castellano y catalán.

Prohens ha declarado además que Baleares "comparte muchas cosas" con Cataluña pero que quieren relacionarse con ella "como el resto de Comunidades, de tú a tú, sin tutelas y sin complejos". "Porque somos unas islas que no reivindicamos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, y que no formamos parte de otro país ni otra realidad que no se llame España", ha subrayado.

Además, frente a los que "hablan hoy de balanzas fiscales", Prohens les ha recordado que Baleares "es una de las aportadoras netas al sistema, por detrás solo de la Comunidad de Madrid, y la novena a la hora de recibir". "Así que a nosotros que no nos hablen de victimismo, porque no aceptaremos ninguno", ha apostillado.