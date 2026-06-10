Prohens destaca la apuesta por el producto local de la fábrica de embutidos La Luna en su 125º aniversario

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido al 125º aniversario de la fábrica de embutidos La Luna, de la que ha resaltado su apuesta por la ganadería y el producto local.

En su discurso, ha puesto en valor la "larga historia" y el "carácter emprendedor" del creador de la fábrica, José Aguiló que consiguió traspasar las fronteras del valle de Sóller.

Prohens ha agradecido el impulso que cogió la factoría a partir de los años 80 pero que "siempre mantuvo la esencia, la tradición y lo que les diferencia". Por eso ha destacado que detrás de cada producto hay "mucho trabajo y sacrificio".

En ese sentido ha apuntado que La Luna es "historia" del sector agroalimentario y "no solo tiene 125 años de historia y presente, sino que también tiene futuro".

Otro de los elementos que ha destacado es el cambio en la comercialización, el marketing y la producción, que han reflejado en el Museo de la Sobrassada.