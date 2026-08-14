Prohens destaca el "comportamiento ejemplar" de los ciudadanos durante el eclipse

Varias personas durante el eclipse solar total de 2026 - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado el "comportamiento ejemplar" de los ciudadanos durante el eclipse ante un evento "que generaba una máxima expectación" y en un "momento de máxima presión humana".

Prohens ha señalado este viernes, en una rueda de prensa tras la reunión de la comisión para la gestión del riesgo de inundaciones en el Consolat de Mar, que gestionar el dispositivo del eclipse era "un reto" y que se ha priorizado la seguridad de las personas y la protección de los espacios naturales.

La presidenta autonómica ha destacado que, con el dispositivo, "se evitaron colapsos en todas las islas", a la vez que "las zonas de observación acogieron a todo el que se acercó".