Prohens destaca la hospitalidad de Baleares mientras advierte de un patrón de crecimiento poblacional "insostenible"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, pronuncia el discurso del acto institucional del Día de Baleares en la Llotja de Palma. - ISAAC BUJ

PALMA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha resaltado el carácter "hospitalario" de Baleares, aunque ha señalado que se encuentran ante un patrón de crecimiento poblacional "insostenible" para el territorio, los servicios públicos y la identidad balear.

Estos son algunos de los temas sobre los que ha versado el discurso que ha pronunciado la líder del Ejecutivo, en el acto institucional del Govern por el Día de Baleares que se ha celebrado este sábado en la Llotja de Palma.

Prohens ha iniciado su intervención con una reflexión sobre lo "mucho" que ha cambiado Baleares en sus 43 años como comunidad autónoma, al "abrirse al mundo" y "acelerar su dinamismo económico".

También ha hecho un apunte sobre los cambios en el modelo turístico balear, al pasar de hablar de "crecimiento" a "contención, sostenibilidad y transformación", por lo que ha defendido que Baleares "lidera el nuevo turismo del siglo XXI".

Asimismo, ha apuntado que en este tiempo la población balear se ha duplicado, por lo que ha afirmado que el Govern ha asumido el crecimiento poblacional como un "reto" ante el que "no puede mirar hacia otro lado".

Prohens ha alegado que este 1 de marzo se celebra algo que "no cambia" y que identifica a los baleares como pueblo, que es su "carácter e idiosincrasia", que es "el fruto de la historia y nuestras raíces".

Uno de los puntos que ha puesto en valor en su discurso es que Baleares es "líder" en España en cuanto al número de autónomos, a lo que ha añadido que "ahora ya no están a solos".

Además, ha incidido en que, fruto de la negociación colectiva y del diálogo social, el año pasado fue la comunidad "con la subida salarial media por convenio más alta de toda España". En esa misma línea, ha citado el Pacto por la Salud, el Pacto por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental o el acuerdo para el Plan de Conservación Marina.

En el plano habitacional, ha defendido que en Baleares la propiedad privada "no se cuestiona", por lo que ha reivindicado la "seguridad jurídica" para "proteger" quien tiene una casa y trata de "echar a quien la ocupa y quien se apropia de aquello que no es suyo".

Aún así, ha afirmado que el Govern se "deja la piel" para poner todas las herramientas e instrumentos necesarios para "cambiar el rumbo de la situación de la vivienda" en Baleares y "poner más vivienda asequible para la gente de aquí".

Prohens ha hablado del plan de vivienda pública que impulsa el Govern, con que se empezarán a construir un millar de casas este año, que ha remarcado que serán para las familias y para los jóvenes "herederos de este legado y de este modo de ser".

Otro de los temas que ha mencionado son los nuevos currículums educativos, con "más contenido y más conocimientos" o las becas de excelencia para estudiar en el extranjero.

Por otra parte, ha dedicado unas palabras al catalán que ha reivindicado como una lengua que "se tiene que preservar" al ser "capaces de enamorar y seducir, huyendo de confrontaciones o intentos partidistas de apropiarse de ella", ya que ha defendido que hoy "convive con naturalidad" con el castellano, que conecta a los baleares con 500 millones de personas en todo el mundo.

Así, ha recalcado que, si el año pasado se conmemoraba el centenario del nacimiento de Josep Maria Llompart o de la muerte de Antoni Maura, este año se conmemoran los cien años de la muerte de Joan Alcover, quien compuso 'La Balanguera', el poema que se ha convertido en el himno de Mallorca y del que ha recitado algunos versos.

Seguidamente, ha argumentado que este año le correspondía "levantar la voz" contra la propuesta de financiación del Gobierno central porque, a su manera de ver, "castiga, desprecia y no atiende la realidad" de Baleares.

"Una propuesta de sistema de financiación negociada con los de siempre y que pagan los baleares, que ignora el crecimiento poblacional, el coste de la vida, que quita peso a la insularidad y que amenaza la autonomía balear para poder bajar impuestos y por aquí no pasará el Govern", ha sostenido.

Prohens ha dedicado un fragmento de su discurso a agradecer a los servicios de emergencia que participaron en las "graves inundaciones" que ocurrieron el pasado otoño en Ibiza.

Por último, la presidenta ha ensalzado a los galardonados este año, entre los que se encuentran el cantante Jaume Anglada --Medalla de Oro de Baleares-- la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baleares, Llevant en Marxa, Eugeni Aguiló --de manera póstuma--, Albert Torres, Margalida Jordà, Banca March, Joan Oliver, Estella Matutes, la Asociación de Criadores del Podenco Ibicenco de Ibiza y Formentera, Juan Bautista, la Federación de Fútbol de Baleares, Laura Pons, Esperança Cladera, Maria Teresa Llull y Miquel Bordoy --todos ellos reconocidos con el Premio Ramon Llull--.

Oliver ha leído el discurso en nombre de los premiados con el Ramon Llull quien ha destacado que son personas y entidades representates de las cuatro islas que tienen en común la misión de "difundir la cultura, mejorar la economía, conservar la riqueza natural, preservar la salud y las condiciones de vida de los conciudadanos".

Por su parte, Anglada ha destacado a labor del personal sanitario del Hospital de Son Espases, el 112, el 061 y el Hospital Sant Joan de Déu por asistirle y tratarle tras el accidente de tráfico que sufrió el año pasado, quienes ha afirmado que le han "salvado la vida" junto con "el amor de sus la gente, sus amigos y familia".