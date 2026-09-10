Prohens destaca la importancia de hablar y buscar ayuda ante el sufrimiento emocional y las ideaciones suicidas

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado este jueves la importancia de hablar, escuchar, acompañar y buscar ayuda ante el sufrimiento emocional y las ideaciones suicidas.

Con motivo de la conmemoración este 10 de septiembre del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la líder del Ejecutivo balear ha recordado en su cuenta de X que, cuando se habla de salud mental, "cada conversación cuenta".

"Está demostrado que hablar del suicidio de manera responsable no incrementa el riesgo, sino que ayuda a detectar el sufrimiento y a luchar contra el estigma", ha reivindicado la presidenta antes de destacar su compromiso con la salud mental, especialmente cuando se trata de los jóvenes de las Islas.

Así, ha recordado que el curso escolar que comienza este jueves lo hace con 90 psicólogos educativos en Baleares, 11 más que el curso pasado, y que, a través del Idisba, se realizará un estudio de prevención del suicidio con 4.300 adolescentes de las Islas.

Además, ha apuntado que la Dirección General de Salud Mental, ha formado a cerca de 300 alumnos en sensibilización y prevención y se garantizado formación específica para profesionales sanitarios, sociales, policías locales, fuerzas de seguridad y bomberos.

La presidenta ha concluido su publicación reiterando que "hablar y pedir ayuda siempre es la solución" y recordando los teléfonos 024 y 971.46.11.12, del Teléfono de la Esperanza, en caso de necesitar ayuda.