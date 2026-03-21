Prohens destaca el proyecto de Piñero en Cayo Levantado como referente internacional de turismo sostenible

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en su visita al proyecto de Piñero en Cayo Levantado - CAIB

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado este sábado el proyecto pionero de Piñero en Cayo Levantado, una iniciativa, ha destacado, de referencia internacional que avanza hacia el objetivo de residuo cero y que sitúa a este destino a la vanguardia del turismo sostenible.

Durante la visita, la presidenta ha estado acompañada por la presidenta de CAEB, Carmen Planas, y la vicepresidenta, Carolina Quetglas, en un recorrido en el que han podido conocer este modelo innovador basado en la economía circular, la eficiencia energética y la gestión integral de los recursos.

Prohens ha puesto en valor que este proyecto demuestra que "el turismo puede y debe ir de la mano de la sostenibilidad, la innovación y el bienestar", destacando la capacidad de las empresas baleares para liderar la transformación del sector turístico a nivel internacional.

El modelo implantado en Cayo Levantado, según ha subrayado el Govern en una nota de prensa, incorpora soluciones pioneras en la gestión de residuos, como sistemas de reciclaje y valorización que permiten transformar los residuos en energía, así como tecnologías innovadoras para la producción de agua potable a partir de la humedad ambiental o el impulso del autoconsumo energético.

Igualmente, Prohens ha resalatado que este proyecto apuesta también por la sostenibilidad social, priorizando el producto local, la cultura del territorio y la generación de oportunidades para la población local a través de la inserción laboral y la colaboración con colectivos vulnerables.

Según la presidenta, iniciativas como esta reflejan la capacidad de las empresas de Baleares para exportar su 'know-how' turístico, basado en la calidad, la formación y la excelencia, contribuyendo al desarrollo de destinos internacionales como la República Dominicana.

"Es un orgullo ver que uno de los proyectos de turismo regenerativo más importantes del mundo lleve sello balear", ha señalado.