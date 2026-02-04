Prohens destaca la solidaridad de los baleares que participan en el proyecto 'Niños buzo, educación que cambia vidas'

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el empresario Gabriel Barceló, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el acto de homenaje a la Fundación Barceló. - PARLAMENT

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha ensalzado la solidaridad de los baleares que han puesto en marcha el proyecto 'Niños buzo, educación que cambia vidas', por la que ha mostrado sentirse "orgullosa".

De esta manera se ha expresado la líder del Ejecutivo que este miércoles ha asistido este miércoles en el CaixaFòrum de Palma a la presentación del proyecto de la Fundación Cometas de Esperanza, que ha recibido el Premio Iberoamericano de la Calidad 2025. Al acto, también han acudido el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Prohens ha explicado que este es un proyecto que cumple 20 años "transformando la vida de miles de niños", por lo que ha felicitado a todas las personas que han formado y que siguen formando parte del proyecto.

"Con este proyecto se demuestra que la educación y la formación son herramientas reales para cambiar vidas, para romper los círculos de pobreza y para transformar realidades", ha mantenido.

Así, ha destacado que la iniciativa demuestra que cuando las cosas se hacen "bien, con rigor, profesionalidad, pasión, corazón y alma, no hay límites", al tiempo que ha puesto en valor la gestión y excelencia de la misma.

Además, ha subrayado la manera en que se ha desarrollado esa solidaridad de forma "callada" pero "constante con pasión y con fuerza" para "cambiar las cosas" y no "buscando grandes titulares".

Por otra parte, ha destacado el papel del empresario Gabriel Barceló que en 2025 recibió el premio a la Iniciativa Filantrópica de la Asociación Española de Fundaciones.

"Su historia es, en muchos sentidos, la historia de éxito de Baleares. Un hombre que representa a toda una generación de emprendedores que hicieron del esfuerzo incansable su marca personal al aprender el valor del trabajo desde muy temprano", ha mantenido.

Asimismo, ha aseverado que Barceló ha llevado el nombre de Baleares "por todo el mundo" al "crear oportunidades para miles de familias", por lo que ha indicado que la historia de Baleares "no se entendería sin su la figura".

Al mismo tiempo, ha valorado la actividad de la Fundación Barceló con casi 2.000 proyectos, en 45 países y 4 millones de personas que hoy viven mejor gracias a este compromiso.