Prohens destaca a Son Espases como un "referente de excelencia" gracias al "compromiso diario" de sus profesionales

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la celebración del 15º aniversario del Hospital Son Espases. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha clausurado este viernes la jornada conmemorativa del 15º aniversario del Hospital Universitario Son Espases, que ha calificado como un "referente de excelencia" gracias al "compromiso diario" de los profesionales.

Durante el acto, celebrado en el salón de actos del Hospital, la representante del Govern les ha agradecido su implicación, trabajo y esfuerzo" y ha puesto en valor la trayectoria del centro desde que se inauguró, su "compromiso con la innovación médica y su vocación de servicio público".

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha explicado que la jornada la ha inaugurado la responsable del ramo, Manuela García, quien ha subrayado la importancia del hospital dentro del sistema sanitario balear, al destacar que Son Espases es "un hospital más humano, gracias al compromiso de los profesionales".

García ha manifestado que la investigación de la excelencia es lo que ha permitido acreditar el hospital para llevar a cabo la terapia CAR-T, una inmunoterapia avanzada para cánceres hematológicos.

Al mismo tiempo, ha defendido que el valor "más importante" del hospital son sus profesionales, "implicados y comprometidos con la excelencia, la docencia, la investigación y la humanización". Por otro lado, ha hecho referencia a los retos del futuro, que pasarán por crear un ciclotrón y un quirófano híbrido, con unas que obras están a punto de comenzar.

El acto ha contado con la intervención de la directora gerente de Son Espases, Cristina Granados, quien ha afirmado que Son Espases "ha dado un fuerte impulso a la innovación en medicina y a la atención a los pacientes", que están "en el centro del sistema sanitario" y es a ellos "a quienes se deben cada día".

Granados ha destacado que los hitos sanitarios conseguidos han sido posibles "gracias al trabajo de los trabajadores". En este sentido, les ha manifestado que "cada uno es necesario".

El acto ha incluido varias actividades que han puesto de relieve la evolución del hospital en estos 15 años y su consolidación como hospital de referencia. Tras un concierto de la Coral de Son Espases y la proyección de vídeos conmemorativos, se ha llevado a cabo un encuentro con pacientes, moderado por la directora de Enfermería, Natalia Vallés, con la participación de asociaciones como AECC, ELA Baleares, Aprem y Aspanob.

Posteriormente, se han presentado los hitos sanitarios principales del Hospital en varias mesas temáticas moderadas por miembros del equipo directivo. Entre los temas abordados han destacado la investigación biomédica --con la directora científica del IdISBa, Antònia Barceló--, la colaboración con la Facultad de Medicina de la Universitat de las Illes Balears --de la que ha hablado el primer doctor honoris causa, Oriol Bonnín--, y las cirugías cardíacas de referencia nacional --presentadas por el doctor Fernando Enríquez--.

El director médico del hospital, Vicente Torres, ha presentado al doctor Jaume Estrada, quien ha explicado el proyecto autonómico de reconstrucción mamaria; el coordinador de trasplantes, Julio Velasco, quien ha recordado la reciente implantación del trasplante hepático y del que ya se han realizado más de 1.500 trasplantes renales; y el enfermero del bloque quirúrgico Juan Manuel Carvia, que ha completado la explicación con los trasplantes extrahospitalarios.

Para finalizar, ha tenido protagonismo el proyecto de salud mental infanto-juvenil, del que ha hablado Irene Navarro; la innovadora terapia CAR-T, que han presentado Carmen Ballester y Aser Alonso; y el avance en radiocirugía, a cargo del jefe del Servicio de Oncología Radioterápica, Francesc Mestre.

Actualmente, 15 años después de su fundación, el Hospital Universitario Son Espases cuenta con cerca de 6.000 profesionales que trabajan cada día para ofrecer una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía.

"Como centro de referencia en Baleares, Son Espases apuesta por proyectos de futuro como la próxima incorporación de un quirófano híbrido y la modernización progresiva de su equipamiento tecnológico, para construir diariamente su compromiso con la innovación, la asistencia y la vocación de servicio público", han alegado.