Prohens destaca los vínculos históricos de Baleares con la República Dominicana. - CAIB

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, se han reunido este martes en el Palacio Nacional en Santo Domingo con el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader.

Durante el encuentro, la presidenta Prohens ha puesto en valor los vínculos entre ambos territorios, así como el papel de la comunidad balear en la República Dominicana como puente entre ambas sociedades y como reflejo de los lazos históricos, culturales y sociales que unen Baleares con el país.

Durante la reunión, la presidenta Prohens se ha interesado por las relaciones de las instituciones dominicanas con las casas y centros baleares en el país, y ha agradecido al presidente Abinader la acogida que históricamente la República Dominicana ha dispensado a los mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses.

En la actualidad, en las Islas residen 5.774 personas nacidas en la República Dominicana, la gran mayoría en edad de trabajar (90 por ciento).

Del total, un 82 por ciento reside en Mallorca, mientras que el resto se reparte entre Menorca y las Pitiusas. Asimismo, más de dos tercios de estas personas han adquirido la nacionalidad española, lo que refleja su arraigo y su plena integración en la sociedad balear.