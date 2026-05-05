Prohens dice que antes de verano habrá cumplido todos los acuerdos con Vox: "Los únicos que han roto pactos son ustedes"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que antes de verano se habrán cumplido todos los acuerdos con Vox suscritos para aprobar los últimos presupuestos.

"Tendrán que elegir si siguen formando parte de la solución o si se mantienen en el bloqueo por órdenes de Bambú", ha dicho Prohens a la diputada de Vox Manuela Cañadas durante la sesión de control al Govern del pleno de este martes.

Además, la líder del Ejecutivo ha remarcado que su Govern "siempre" cumple con los acuerdos firmados y que, los únicos que han roto pactos durante esta legislatura han sido los de Santiago Abascal.