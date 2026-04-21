Prohens dice que los colegios son espacios de convivencia y pide a Vox que no genere "tensión y ruido"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado este martes que los colegios del archipiélago son espacios de convivencia y ha pedido a Vox que no genere "tensión y ruido".

La líder del Ejecutivo se ha pronunciado de este modo después de que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se haya referido a varios episodios de supuesto adoctrinamiento en las aulas y ha preguntado por las medidas que se van a tomar desde el Ejecutivo.

Cañadas se ha referido a charlas y actividades relacionadas con el conflicto en Gaza que ofrecen, a su parecer, una visión sesgada, el caso de alumnos en Eivissa a quienes se permite faltar a clase por el fin del Ramadán y que en un colegio de Llucmajor se hayan pintado murales por el 50 aniversario de la muerte de Franco.

"La izquierda radical convierte los colegios en su cortijo particular. Heredaron una conselleria infectada y ahora tienen la mayoría, con nosotros, y los instrumentos, pero no hacen nada", ha señalado Cañadas.

Prohens ha subrayado que miles de docentes trabajan con profesionalidad y ha avisado que, si hay casos en los que no se actúa correctamente, se pone en marcha el servicio de inspección.

"Lo que veo cuando abro las puertas de jóvenes al Parlament --ahora se abren a jóvenes, no como antes que se abría a la trama corrupta-- son no son jóvenes adoctrinados. Son más inteligentes y tienen más criterio del que unos y otros quieren suponer. Los jóvenes no quieren que se les utilice políticamente", ha concluido.