Prohens entiende que el 'Estatut' y la legislación educativa "no permiten que haya segregación"

Envía un "mensaje de tranquilidad" porque "no hay ninguna decisión tomada" y "no se pueden adelantar acontecimientos"



PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, entiende que el 'Estatut d'Autonomia' y la legislación educativa vigente "no permiten que haya segregación" en la enseñanza, por lo que ha apostado por negociar "en el marco de los límites que tiene muy claros el Govern".

Así se ha expresado este lunes Prohens en declaraciones a los medios durante su asistencia a la entrega de los premios extraordinarios de Formación Profesional de grado superior 2021-2022, en el Centro Cultural La Misericòrdia.

Prohens ha insistido, como ya hizo el viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa, en que la aplicación de esta medida incluida en los acuerdos de investidura con Vox se hará "desde el máximo respeto al 'Estatut d'Autonomia'", y "escuchando a toda la comunidad educativa".

No obstante, la presidenta ha ido más allá al sostener que el 'Estatut' y la legislación educativa vigente "no permiten que haya segregación", un término que no le "gusta" para "hablar de esta materia lingüística" ya que considera que lleva a "confrontación".

"Creo que se debe seguir hablando en el marco de este acuerdo de investidura, en el marco de estos límites que tiene muy claros el Govern", así como el conseller de Educación, Antoni Vera, ha declarado la líder del Ejecutivo.

Ante los pronunciamientos públicos de distintas entidades del tejido cultural y educativo, Prohens ha enviado un "mensaje de tranquilidad" a la comunidad educativa remarcando que "no hay ninguna decisión tomada" sobre la libre elección de lengua en la educación, por lo que "no se pueden adelantar acontecimientos".

La decisión que se tome, ha añadido, "respetará el 'Estatut d'Autonomia' y respetará sobre todo también los límites económicos, presupuestarios y los recursos humanos". "Sabemos cuáles son nuestros límites", ha declarado.

Prohens ha recordado que la propuesta del PP es que la libre elección de lengua se implante de forma progresiva, se haga "escuchando a la comunidad educativa" y que sea una propuesta "posibilista", refiriéndose con esto a los recursos que sería necesario destinar para materializar la medida. Por ello, ha razonado que es un asunto que no sólo compete al titular de Educación sino también al de Hacienda.

La presidenta ha insistido en que la voluntad del Govern es "mantener la tranquilidad y la normalidad dentro de las aulas" a la hora de "cumplir los compromisos de investidura".

OFERTA DE MÉS PER MALLORCA

Respecto a la oferta de MÉS per Mallorca de llegar a un pacto para aprobar el techo de gasto y cerrar otros acuerdos de legislatura, Prohens ha comentado que en su opinión "MÉS tiene un poco de conflicto" en esta materia: "Basta mirar lo que pasa cuando realmente hay un pacto entre mi partido y MÉS", ha dicho en alusión al pacto municipal en Capdepera, por el que los regidores ecosoberanistas han sido expulsados de su partido.

En cualquier caso, Prohens se ha mostrado consciente de que gobierna "en minoría", "desde toda la humildad y el conocimiento de la complejidad que supone". En este contexto, ha razonado que tienen un pacto de investidura "y de estabilidad" firmado con Vox por lo que ve "lógico" que sea con ellos con quienes negocien en primer lugar.