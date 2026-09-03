Prohens pide explicaciones al Gobierno por los informes policiales sobre la "llegada masiva" de migrantes a Baleares

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, se reúnen en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido explicaciones al Ejecutivo central por los informes de la Policía Nacional que alertaban acerca de una "llegada masiva" de personas migrantes a las costas de Baleares.

De este modo se ha expresado en un mensaje publicado la tarde de este jueves en su cuenta de la red social X, unas horas después de la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un momento de su intervención, Sánchez ha rechazado que la Policía Nacional advirtiera una semana antes de un "riesgo alto" en Ceuta. Aunque ha confirmado la existencia de ese informe, ha precisado que se refería "exclusivamente" a las llegadas marítimas a la Península y Baleares y no a la frontera ceutí.

"¿El Gobierno de España tenía informes de la Policía Nacional que alertaban de llegadas masivas de inmigrantes irregulares a la costa de Baleares y no informó al Govern? Exigimos explicaciones inmediatas sobre ello", ha reaccionado Prohens.

La líder autonómica también ha reclamado "medidas urgentes" para reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" y que se solicite la activación de Frontex "para la protección, control y defensa de las fronteras marítimas ante esa alerta de riesgo alto".

"Sufrimos ya una crisis migratoria sin precedentes y sería una grave irresponsabilidad mirar hacia otro lado ante el riesgo de entradas masivas por nuestras costas. No podemos esperar a que suceda para reaccionar. Somos frontera sur de España y de Europa y no podemos quedar desprotegidos", ha concluido.