Sánchez niega avisos de la entrada masiva de migrantes y admite que "fallaron cosas" en los servicios de Información

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este jueves que el Ejecutivo recibiera en los días previos a la crisis de Ceuta alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva de migrantes y ha reconocido que "fallaron cosas" en los servicios de Inteligencia que hay que "mejorar".

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso para explicar la gestión gubernamental en la crisis, Sánchez ha asegurado que han examinado todos los informes, mensajes y notas verbales remitidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior durante aquellos días.

"Puedo asegurarles que ninguno iba más allá de la descripción de datos o del aviso rutinario, y que ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo", ha afirmado con rotundidad.

No obstante, el presidente ha admitido que los medios disponibles "se vieron desbordados ante la magnitud de la situación" y que hay que reforzarlos. Afirmarlo, ha defendido, "no supone eludir responsabilidades ni acusar a ningún organismo, sino "contar la verdad" y reconocer "la excepcionalidad del episodio vivido".

Por todo ello, ha anunciado que ha dado la orden de publicar un dossier con "todos los informes" para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarlos.

LOS AVISOS "NO PREVEYERON NI REMOTAMENTE LO QUE SUCEDIÓ"

A continuación, Sánchez ha detallado las distintas informaciones conocidas durante los últimos días sobre posibles avisos previos a la crisis. Según ha explicado, la agencia europea elaboró un informe "rutinario" en el que informaba de una mayor viabilidad de esa ruta migratoria y de las detecciones registradas durante el trimestre, pero "no preveía nada ni remotamente parecido a lo que sucedió".

También ha rechazado que la Policía Nacional advirtiera una semana antes de un "riesgo alto" en Ceuta. Sánchez ha confirmado la existencia de ese informe, pero ha precisado que se refería "exclusivamente" a las llegadas marítimas a la Península y Baleares y no a la frontera ceutí.

El presidente también ha abordado la información manejada por el CNI y ha señalado que durante el mes previo al cruce masivo este centro elaboró dos informes que compartió con varias instituciones. En ellos, según ha explicado, se describía que los cruces por el espigón estaban aumentando y se recomendaba "extremar la precaución".

Una información que contrasta con la que la semana pasada en el Congreso ofreció la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dejó claro que los servicios militares de información, incluyendo los agentes secretos del Centro Nacional de Inteligencia, hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta e informaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno. Incluso avisaron la víspera de que se preparaba una convocatoria masiva.

LA CIFRA DE 180.000 PERSONAS

Posteriormente, el 29 de julio, pocas horas antes de la crisis, se produjo una comunicación por mensajería con la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en la que se alertaba de una convocatoria en redes sociales para intentar cruzar a Ceuta al día siguiente. Sánchez ha explicado que es en esa comunicación donde aparecía la cifra de 180.000 personas.

Sin embargo, ha precisado que esos 180.000 no constituían una previsión del CNI sobre el número de personas que iban a intentar cruzar la frontera, sino que se correspondían con el número de integrantes de un grupo de Facebook en el que circulaba la convocatoria.

Sánchez sostiene además que ese tipo de llamamientos en redes sociales "no era excepcional" y ha asegurado que existen referencias a convocatorias similares en tres de los últimos siete informes elaborados por el CNI durante el último año.

Asimismo, ha defendido que el incremento de cruces por el espigón registrado durante la semana anterior tampoco era excepcional y ha señalado la existencia de un "patrón estacional documentado y recurrente", por el que los intentos de entrada a nado en Ceuta aumentan todos los años entre junio y julio debido a la mejora de las condiciones meteorológicas.

Según Sánchez, en julio las cifras fueron mayores a las habituales, pero "en modo alguno mostraron un patrón de crecimiento lineal o exponencial" que permitiera anticipar lo ocurrido el día 30. "Ni siquiera las propias autoridades ceutíes barajaron esta posibilidad", ha añadido.

LA NOTA DEL CENIF: "IMPACTO MEDIO-BAJO"

El presidente también ha hablado de una nota previa informativa elaborada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) el 29 de julio, que incluía una tabla de escenarios que atribuía una probabilidad "alta" a que se produjeran más entradas a nado, pero con un impacto "bajo o medio", mientras que asignaba una probabilidad "media-baja" a un movimiento coordinado de entradas a nado y saltos a la valla.

Además, ha citado la propia nota para subrayar que señalaba que "no puede asegurarse que esto vaya a producirse", que en caso de novedades relevantes se remitirían nuevas notas informativas y que esa documentación se trasladaba "exclusivamente a los puestos fronterizos".

A partir de esa nota, según ha explicado Sánchez, se emitieron una serie de alertas a los puestos fronterizos, la primera el 29 de julio a las 21.09 horas y las siguientes durante los días 30 y 31, cuando la entrada masiva ya había ocurrido.

LA LLAMADA DE VIVAS A MONCLOA

Respecto al Gobierno de Ceuta, Sánchez ha negado que su presidente, Juan Jesús Vivas, alertara a su Gabinete el 27 de julio de lo que posteriormente iba a suceder. Según su relato, Vivas mantuvo una "breve llamada" con Moncloa en la que trasladó que los cruces a nado habían pasado de diez a veinte diarios y mostró su preocupación por que, de mantenerse ese ritmo, la ciudad pudiera acabar la semana con 200 migrantes más.

El presidente ceutí pidió entonces que se pusiera sobre aviso al Ministerio del Interior, algo que, según Sánchez, Moncloa hizo "inmediatamente". "Ese mismo día, la Policía de Ceuta remitió un formulario de comunicación de hechos relevantes a la Policía Nacional informando nuevamente del aumento de los cruces a nado, pero no se hace ningún aviso prospectivo", ha indicado.

Por todo ello, Sánchez ha calificado de "absurdo" pensar que el Gobierno fue avisado y decidió deliberadamente no actuar, "como han afirmado dirigentes del PP y Vox. "¿En qué cabeza cabe, señorías? ¿Tan poco creen ustedes en la Policía Nacional, en la Guardia Civil y en los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera?", ha preguntado.

MEJORAR ANTE NUEVAS AMENAZAS

En todo caso, el jefe del Ejecutivo ha admitido que el Estado tiene que "mejorar" ante las nuevas amenazas. "Es evidente que las nuevas tecnologías están trayendo nuevas amenazas híbridas que los Estados aún debemos aprender a detectar y neutralizar", ha afirmado.

Por ello, ha anunciado que solicitará a Europol la creación de una misión específica para monitorizar la migración irregular en Ceuta, con el objetivo de que esta "frontera europea cuente con el apoyo europeo que se merece".

Asimismo, ha señalado que se están revisando los mecanismos de coordinación y alerta que España comparte con Marruecos y ha avanzado que se van a construir "garantías adicionales" para evitar que vuelva a producirse una situación como la vivida el pasado 30 de julio.

El presidente ha concluido esta parte de su intervención asegurando que los organismos competentes reaccionaron cuando "se materializó la amenaza" y lo hicieron "con todos los medios" a su alcance, aunque esos medios "se vieron desbordados". "Los tenemos que reforzar, sin duda", ha remachado.