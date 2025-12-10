Prohens expresa su admiración por María Corina Machado: "Ha convertido el dolor de su país en una fuerza valiente"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su admiración y respeto por María Corina Machado, reconocida este miércoles con el Premio Nobel de la Paz, y ha subrayado que "ha convertido el dolor de su país en una fuerza serena, valiente y perseverante al servicio de la libertad y de los derechos humanos".

Prohens se ha pronunciado de este modo en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press al tiempo que ha añadido que su hija, al leer el discurso en su nombre, "ha recordado que la democracia es condición indispensable para la paz, y que ningún régimen autoritario podrá apagar nunca la voz de un pueblo que quiere decidir su futuro en libertad".

"Hoy todo el mundo reconoce el coraje de María Corina Machado y, con ella, la lucha de todo un pueblo por recuperar su democracia y su libertad", ha indicado.

Según la líder del Ejecutivo autonómico, la frase "Venezuela volverá a respirar" resume el anhelo de millones de venezolanos dentro y fuera de su país.

"Hoy, desde Baleares, nos sentimos cerca de todos ellos: de quienes resisten allí, de quienes han tenido que marcharse y también de quienes han sufrido la persecución", ha subrayado.

Prohens ha expresado la necesidad de que el Nobel sea un abrazo al pueblo venezolano y un recordatorio al mundo de que nunca se puede permanecer indiferentes ante la injusticia. "La libertad y la democracia, en cualquier rincón del mundo, son pilares fundamentales para cualquier sociedad", ha concluido.