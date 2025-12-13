Prohens felicita a Apesteguia tras ser ratificado coordinador general de MÉS

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha felicitado al coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, después de haber sido ratificado en el cargo, en la VII Asamblea General del partido, celebrada este viernes y sábado en Santa Maria.

En un mensaje publicado en la red social 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, la presidenta Prohens ha trasladado su "enhorabuena" a Apesteguia por haber renovado la confianza como coordinador general de MÉS y a toda su nueva ejecutiva.

"Desde la distancia ideológica que nos separa, siempre nos encontraremos para debatir, intercambiar puntos de vista y trabajar en defensa de los intereses de los ciudadanos de Baleares", ha asegurado líder autonómica y también presidenta del PP Baleares.