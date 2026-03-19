Prohens felicita el Día del Padre

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante el Debate de Política General - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado el Día de Padre en un mensaje en la red social X este jueves recogido por Europa Press y acompañado de un vídeo institucional.

En el mensaje, ha subrayado que "hay muchos tipos de padres, tantos como maneras de querer", para después subrayar que "si hay algo que los une es la presencia constante".

"Hay cosas que no recordamos haber aprendido, pero que sabemos perfectamente de dónde vienen. De aquellos que estaban cuando comenzábamos y que continúan estando, pase lo que pase. Y esto, qué suerte. Gracias padres", ha concluido.