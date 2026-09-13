Prohens felicita a las mallorquinas Alba Torrens y Helena Pueyo tras ganar el bronce en el Mundial de baloncesto

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa
La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 13 septiembre 2026 19:32
Seguir en

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado a las mallorquinas Alba Torrens y Helena Pueyo tras lograr este domingo la medalla de bronce en la Copa Mundial de la FIBA 2026 con la selección española femenina de baloncesto

"Enhorabuena a las dos por esta medalla y por continuar dejando el nombre de Baleares bien alto", ha escrito en su cuenta de la red social X al finalizar el partido contra Alemania (81-58).

Prohens ha destacado la trayectoria de Torrens, con "cuatro mundiales disputados y cuatro medallas". Una trayectoria extraordinaria que la confirma como una de las grandes figuras de la historia del baloncesto español", ha subrayado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado