Prohens felicita a las mallorquinas Alba Torrens y Helena Pueyo tras ganar el bronce en el Mundial de baloncesto

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado a las mallorquinas Alba Torrens y Helena Pueyo tras lograr este domingo la medalla de bronce en la Copa Mundial de la FIBA 2026 con la selección española femenina de baloncesto

"Enhorabuena a las dos por esta medalla y por continuar dejando el nombre de Baleares bien alto", ha escrito en su cuenta de la red social X al finalizar el partido contra Alemania (81-58).

Prohens ha destacado la trayectoria de Torrens, con "cuatro mundiales disputados y cuatro medallas". Una trayectoria extraordinaria que la confirma como una de las grandes figuras de la historia del baloncesto español", ha subrayado.