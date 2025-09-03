Prohens inaugurará este jueves los servicios corporativos del IbSalut y la Bienal Internacional de Cerámica de Marratxí

Archivo - La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, inaugurará este jueves los servicios corporativos del IbSalut y la IX Bienal Internacional de Cerámica de Marratxí (Bicma).

La inauguración de los servicios corporativos del IbSalut tendrá lugar a las 09.30 horas en el ambulatorio de El Carme, en Palma.

Prohens estará acompañada por la consellera de Salud, Manuela García, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Ya por la tarde, a las 19.30 horas, asistirá a la inauguración de la IX Bienal Internacional de Cerámica de Marratxí junto al alcalde del municipio, Jaume Llompart, y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal.

La presidenta, el alcalde y el ganador de la Bicma, Velimir Vukicevic, intervendrán con unas palabras y, a continuación, se tomarán las fotografías de grupo.