Prohens insiste en que el Govern trabaja para contener el turismo y responsabiliza a la izquierda de la saturación

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene durante un pleno en el Parlament balear - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en que su Govern trabaja para la contención del turismo y ha responsabilizado a la izquierda de la saturación.

"Antes de los ocho años nadie hablaba de saturación en estas islas porque no había, después de sus ocho años la saturación fue una tónica", ha dicho al diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha considerado que Prohens "no está dispuesta a hacer nada" para frenar la masificación.

La presidenta ha remarcado que Baleares ha llegado a su límite y que es necesario cambiar el rumbo y que, por ello, ha impulsado medidas como el decreto de contención turística o el Paco por la Sostenibilidad.