Prohens invita a Aagesen a visitar Ibiza: "Es muy fácil hablar desde un despacho sin conocer la situación"

IBIZA 10 Sep. (EUROPA PRESS -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha animado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a visitar Ibiza "porque es muy fácil hablar desde un despacho sin conocer la situación".

En declaraciones a los medios este miércoles, Prohens ha afirmado que "quien no cumple la ley es el Gobierno" y que Baleares sí "cumple".

Igualmente, ha recordado que en Ibiza la gestión de residuos "llegó a su límite" y, durante muchos años, el Gobierno "había mirado hacia otro lado", aunque lo que no puede ser es que haya una ministra que, ante un problema medioambiental "de primer orden, culpe a las comunidades".

"No es de recibo", ha reiterado, agregando que la solución que el Govern ha puesto sobre la mesa es "puntual", para paliar una emergencia.

En este sentido, ha resaltado la "generosidad" de todos los Consells insulares, puesto que si es un problema de los ibicencos, es también del Govern.

Sobre el plan piloto para el traslado de residuos a Mallorca, Prohens ha afirmado que tendrá todas las garantías medioambientales y que servirá para desmontar numerosas mentiras que se han dicho.

"Después analizaremos si es la solución y su viabilidad, teniendo en cuenta un parámetro irrenunciable, como es la protección del medio ambiente", ha reiterado.

"Debemos ir hacia unas Islas con vertederos cero", ha insistido, afirmando que, por ahora, sólo el Govern ha puesto dinero sobre la mesa, hasta 50 millones de euros.