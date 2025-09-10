MÉS cree que la "solución provisional" para los residuos de Ibiza acabará siendo "permanente y con coste para Mallorca"

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell insular, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha alertado que la "solución provisional" aprobada para la gestión de los residuos de Ibiza podría acabar siendo "permanente y con coste para Mallorca".

La portavoz de los ecosoberanistas en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha considerado que el decreto aprobado el pasado viernes por el Consell de Govern "no fija plazos claros", lo que podría provocar que la importación de residuos desde Ibiza acabe "cronificándose en el tiempo".

Perelló se ha referido a la disposición final tercera del decreto de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, que modifica la ley de residuos y suelos contaminantes de Baleares.

Esta incluye a su vez dos disposiciones adicionales, una de las cuales permite que los consells de Ibiza y Mallorca fijen las condiciones para el traslado de residuos de la primera isla a la segunda ante la inminente finalización de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa.

A fin de concretar la operativa de este sistema, marca el decreto, se llevará a cabo una prueba piloto cuya duración determinará el Consell de Ibiza con el consentimiento del de Mallorca.

La segunda disposición adicional recoge la subvención de 50 millones de euros que el Consell de Mallorca recibirá para hacerse cargo de los residuos de Ca na Putxa.

Para la ecosoberanista, el texto aprobado como solución "excepcional y provisional" podría acabar convirtiéndose en "permanente".

"Las soluciones temporales en las Islas siempre acaban siendo definitivas. No permitiremos que Mallorca se convierta en el vertedero de Ibiza bajo la excusa de la emergencia", ha señalado Perelló.

A su parecer, cada isla debe asumir su responsabilidad y avanzar hacia la autogestión de sus propios residuos y ha instado al Consell de Ibiza a revisar su plan director sectorial de prevención y gestión de residuos para establecer un sistema definitivo para su tratamiento.

"Mallorca no puede ser la solución cómoda y provisional de otras islas. Queremos un modelo basado en la responsabilidad compartida, en la reducción de residuos y en la transición hacia un sistema más sostenible. El futuro no es mover residuos en barco, sino generar menos y gestionarlos mejor", ha sostenido.

DUDAS SOBRE LA FINANCIACIÓN

MÉS per Mallorca ha expresado su preocupación por cómo se va a financiar el traslado de residuos. Pese a que el Govern ha anunciado hasta 50 millones de euros en doce anualidades para cofinanciar la operación, han señalado, la ley no garantiza que el Consell o los mallorquines no acaben asumiendo parte del gasto.

"El riesgo de que Mallorca acabe pagando dos veces es real: primero, asumiendo residuos que no son suyos, y segundo, haciendo frente a sobrecostes, amortizaciones o costes ocultos que el Govern no explica", ha apuntado la portavoz.

Para los ecosoberanistas, este dinero estaría mejor invertido en políticas de prevención, reutilización y mejora de la gestión propia de cada isla.