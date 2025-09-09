Prohens lamenta las "molestias" a los interinos en la adjudicación pero celebra el porcentaje de plazas cubiertas

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado las "molestias" a los docentes interinos a causa del problema informático sufrido en el proceso de adjudicación, pero ha celebrado el porcentaje de plazas cubiertas.

Así lo ha dicho Prohens este martes en el pleno del Parlament ante las críticas del diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia, quien ha señalado que el problema técnico también ocurrió el año pasado y que el Govern "no ha puesto solución".

La líder del Ejecutivo ha subrayado que la Conselleria de Educación y Universidades ha invertido en una nueva aplicación informática para evitar que se repitan las incidencias que, a su parecer, son "fruto de la dejadez de la izquierda" en las anteriores legislaturas.

En este sentido, ha reprochado a la izquierda que "se pensaba que la educación era suya" y ahora, "ha llegado un Govern del PP que ha mejorado como nunca la educación". El curso 2025-2026, ha concluido, comenzará con 1.122 docentes más que en la anterior legislatura.