Prohens lamenta la muerte del catedrático de Economía Aplicada Eugeni Aguiló

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado el fallecimiento este domingo del catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Eugeni Aguiló.

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, la presidenta Prohens se ha mostrado abatida por la muerte de Eugeni Aguiló, a quien ha recordado como "un referente en la investigación económica y del turismo en las Islas".

"Un hombre", ha añadido la presidenta, "riguroso, respetado y querido, que deja un inmenso legado de conocimiento especializado sobre el modelo económico de Baleares y la principal industria de las Islas".

"Abrazo inmenso a su familia. Descanse en paz", ha finalizado su mensaje en redes sociales la presidenta Prohens.