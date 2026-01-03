Prohens lamenta la muerte de Miquel Contestí: "Nos deja un hombre que amó el RCD Mallorca y volvió a ponerlo en pie"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado la muerte, este viernes, del expresidente del RCD Mallorca Miquel Contestí.

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, la presidenta Marga Prohens ha trasladado su pésame a la gran familia de Miquel Contestí y a todo el mallorquinismo.

"Nos deja un hombre que amó el RCD Mallorca y que, con determinación, solvencia y una dedicación titánica, volvió a poner la entidad en pie y sentó las bases del Mallorca que hoy conocemos", ha valorado de Contestí la dirigente autonómica.

De este modo, Prohens ha defendido que el legado de Contestí "no es solo deportivo" si no que "es un ejemplo de compromiso y responsabilidad con aquello que es de todos".

"Gracias por tanto, Miquel. Descanse en paz", ha finalizado sus palabras de pésame la presidenta del Govern balear.