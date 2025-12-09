Prohens muestra sus condolencias por las muertes de Anthony Bonner y de Eduardo Jiménez

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una imagen de archivo - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado este martes sus condolencias, en nombre de todo el Ejecutivo, por los fallecimientos de Anthony Bonner, referente en el estudio de Ramon Llull y fundador del GOB en Mallorca, así como del periodista Eduardo Jiménez.

En un comunicado, la presidenta ha calificado la figura de Bonner como un "gran estudioso y difusor de la vida y de la obra de Ramon Llull" y ha recordado que, en reconocimiento a su contribución en el campo del lulismo, así como en los ámbitos de la música, la botánica y el ecologismo, el Govern le otorgó el Premio Ramon Llull en el año 2002.

Bonner nació en Nueva York en 1928, pero se trasladó a Mallorca en 1954, donde mantuvo a lo largo de los años un compromiso constante por cultura y el ecologismo de las Islas. Además de investigar la vida y la obra de Llull y de difundir y editar su obra, Bonner fue reuniendo un inmenso e interesante material sobre Llull, que se convirtió en un valioso fondo bibliográfico cedido para el estudio luliano en el ámbito universitario.

Su trayectoria investigadora ha sido reconocida y premiada en toda Europa. Así, en 1994 fue investido doctor honoris causa por la Universidad Albert Ludwig; en 1995, por la Universidad de Barcelona, y en 2016, por la Universitat de les Illes Balears.

Además, en 1986 Bonner ganó el Premio Crítica Serra d'Or de Catalanística y en 1989, el Premio Miquel dels Sants Oliver, y en 1990 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura Catalana, y en 1997, con la Creu de Sant Jordi. En Baleares, recibió en 2002 la Medalla de Oro del Consell de Mallorca, y el Premio Ramon Llull a las letras del Govern.

JIMÉNEZ MARTÍNEZ

Por otro lado, Prohens ha destacado también la gran pérdida que representa la muerte del periodista Eduardo Jiménez Martínez, "una figura clave en la profesionalización de la comunicación pública" en Baleares. Así, ha trasladado su pésame a su familia, amigos y compañeros de profesión, "que pierden una de sus referencias y a una buena persona".

Con una dilatada experiencia en medios de comunicación, el Govern ha recordado que en el ámbito institucional fue director de Comunicación del Ejecutivo presidido por Gabriel Cañellas y jefe del Gabinete de la Presidencia del Parlament. Además, fue miembro del equipo de RTVE y dirigió RNE en Baleares hasta el año 2002.

"Jiménez deja profunda impronta en varias generaciones de profesionales de la comunicación por su vocación de servicio público, de independencia y de compromiso con esta tierra", indican.