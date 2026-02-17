Prohens niega un aumento de las agresiones lingüísticas y reprocha los señalamientos a quienes no hablan catalán

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha negado un aumento de las agresiones lingüísticas y ha reprochado los señalamientos a aquellas personas que no hablan en catalán.

Así lo ha señalado este martes en el pleno del Parlamemnt al ser preguntada por el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, acerca de los diferentes casos de agresiones lingüísticas denunciados recientemente.

"Me pregunta por un supuesto aumento cuando los datos nos dicen que hay menos reclamaciones y denuncias por agresiones lingüísticas que cuando ustedes gobernaban", ha dicho la presidenta.

Según los datos que ha puesto sobre la mesa, entre 2021 y 2023 se registraron 453 denuncias por vulneraciones de derechos lingüísticos, cuando entre 2024 y 2025 fueron apenas 90, la mayoría por falta de documentación o formularios en las dos lenguas y 34 por agresiones.

"La lengua no es un problema en estas Islas, el bilingüismo se vive con normalidad. No se puede señalar a una persona o a un negocio por el mero hecho de que no hablen catalán", ha subrayado.

Apesteguia, por su parte, ha enumerado diversos casos de agresiones lingüísticas denunciados recientemente en establecimientos y dependencias públicas de Baleares y las ha atribuido a "una mallorquinofobia estructural que alimentan sus compañeros de investidura", es decir, Vox.

"¿Cuánta gente no usa su lengua propia por miedo a una incomodidad o una agresión? ¿Cuánta gente no denuncia?", se ha preguntado el ecosoberanista, quien ha vinculado el descenso de las reclamaciones a la desaparición de la oficina de derechos lingüísticos.