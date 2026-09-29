Prohens no aclara si apoyará que Formentera calcule su capacidad de acogida de menores

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, no ha aclarado este martes si apoyará que Formentera calcule su capacidad de acogida de menores migrantes y que esta capacidad no quede "diluida" en la media autonómica.

En el debate de las preguntas del control al Ejecutivo en el pleno de este martes en el Parlament, la líder del Govern ha evitado concretar una respuesta a la pregunta que por dos veces le ha planteado el diputado Llorenç Córdoba, que ha defendido que si son las instituciones insulares las encargadas de la acogida, sean ellas quienes calculen y determinen su capacidad.

Para Prohens, según ha añadido, el planteamiento de Córdoba supone caer en el marco de la izquierda en cuanto al reparto. "En el cálculo no está el problema, sino que no tienen que llegar a Formentera. No podemos normalizar está situación", ha señalado, al tiempo que ha reclamado al Gobierno central que proteja las fronteras marítimas.

Prohens ha coincidido con Córdoba en la situación límite que atraviesa la isla pitiusa y ha acusado al Gobierno central de "abdicar" y "abandonar" Formentera. Prohens, en todo caso, ha asegurado que el Ejecutivo siempre estará junto a la pitiusa del sur y ha reivindicado la inyección de diez millones de euros para garantizar los servicios.