Prohens no asistirá a los actos para conmemorar el Día de la Fiesta Nacional en Madrid por la dana Alice

PALMA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, no asistirá finalmente este domingo, 12 de octubre, a los actos para conmemorar el Día de la Fiesta Nacional en Madrid por la dana Alice.

Según han informado desde el Ejecutivo autonómico, la presidenta Prohens ha acudido esta tarde al CECOPI para seguir la última hora por las lluvias y tormentas que, en estos momentos, afectan a Baleares a causa de la dana Alice.

Ante esta situación de inestabilidad meteorológica, la presidenta he trasladado al Rey que este domingo no participará en los actos del Día de la Fiesta Nacional que se celebran a Madrid, y ha agradecido al monarca su comprensión e interés.

Con todo, desde el Govern han recordado que toda Baleares se encuentra en alerta naranja de emergencias 112 y en aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas.

Por este motivo, han pedido a la población que siga muy pendiente de los avisos oficiales y recomendaciones.