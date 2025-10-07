Prohens: "No me da miedo llegar a acuerdos, pero siempre desde el respeto a nuestras líneas rojas"

Archivo - La presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este martes el alto grado de cumplimiento de su programa electoral, a pesar de contar con un gobierno en minoría, y ha asegurado que no le da miedo llegar a acuerdos, pero siempre desde el respeto a sus líneas rojas.

Así se ha pronunciado durante su discurso en el Parlament, en la primera jornada del Debate de Política General.

"Es una satisfacción poder decir que en estos dos años hemos puesto en marcha más del 90 por ciento de nuestro programa de gobierno y estamos haciendo lo que dijimos a los ciudadanos que haríamos. Lo dijimos y lo hemos hecho", ha señalado.

Prohens ha reconocido que la primera parte de la legislatura "no ha sido fácil" en un contexto de gobierno en minoría --"tenemos ejemplos recientes que lo confirman", ha admitido-- pero ha insistido en que "no teme" al diálogo, negociar y llegar a acuerdos.