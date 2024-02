Prohens no se ha planteado "en ningún momento" convocar nuevas elecciones por la crisis de Vox

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, no se ha planteado "en ningún momento" convocar unas nuevas elecciones tras la crisis de Vox, según ha afirmado este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el portavoz ha argumentado que no hay ninguna razón para valorar, a día de hoy, este escenario, subrayando que hay unos presupuestos aprobados en tiempo y forma que se están ejecutando, que no se ha tumbado ninguna propuesta, como sí le ha sucedido al Gobierno central y añadiendo que "los ciudadanos no lo perdonarían".

En todo caso, ha matizado, que pasado el tiempo se constata que el Ejecutivo no puede cumplir con los mandatos de los ciudadanos "ya se vería".