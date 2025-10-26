Prohens participará este lunes en la entrega de los premios a la excelencia a los alumnos de primaria de Mallorca

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, participará este lunes en la entrega de los premios a la excelencia del curso 2024/2025 a los alumnos de primaria de la isla de Mallorca.

Según han avanzado desde el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, participarán este lunes, a las 17.00 horas, en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, en el acto de entrega de los premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico excelente del curso 2024-2025, otorgados a alumnos de educación primaria de la isla de Mallorca.

Tras la entrega de premios, la presidenta pronunciará unas palabras de clausura y se hará una foto de grupo con todos los alumnos galardonados.